خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ عضو هیأت قطر در شرم‌الشیخ کشته شدند

۳ عضو هیأت قطر در شرم‌الشیخ کشته شدند
کد خبر : 1698707
لینک کوتاه کپی شد.

سه عضو هیأت قطری در پی سانحه‌ رانندگی در شهر شرم‌الشیخ مصر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، سه عضو هیأت قطری در پی سانحه‌ رانندگی در شهر شرم‌الشیخ مصر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه در حالی رخ داد که مقام‌های بلندپایه برای گفت‌وگوهای سطح بالا درباره‌ آتش‌بس غزه در شرم‌الشیخ حضور دارند.

بر اساس این گزارش، سانحه زمانی روی داد که خودروی حامل اعضای هیأت قطری در مسیر حرکت از محل اقامتشان به محل برگزاری نشست رسمی، با خودروی دیگری برخورد کرد.

مقام‌های مصر یا قطر هنوز به طور رسمی این خبر را تأیید نکرده‌اند. 

مقام‌های امنیتی تحقیقاتی را برای مشخص‌شدن علت و جزئیات حادثه آغاز کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ