۳ عضو هیأت قطر در شرمالشیخ کشته شدند
سه عضو هیأت قطری در پی سانحه رانندگی در شهر شرمالشیخ مصر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر زخمی شدند.
این حادثه در حالی رخ داد که مقامهای بلندپایه برای گفتوگوهای سطح بالا درباره آتشبس غزه در شرمالشیخ حضور دارند.
بر اساس این گزارش، سانحه زمانی روی داد که خودروی حامل اعضای هیأت قطری در مسیر حرکت از محل اقامتشان به محل برگزاری نشست رسمی، با خودروی دیگری برخورد کرد.
مقامهای مصر یا قطر هنوز به طور رسمی این خبر را تأیید نکردهاند.
مقامهای امنیتی تحقیقاتی را برای مشخصشدن علت و جزئیات حادثه آغاز کردهاند.