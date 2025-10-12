خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع طالبان:

علیه نیروهای پاکستان عملیات انتقام‌جویانه انجام دادیم

وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که نیروهای افغانستان عملیات انتقام‌جویانه‌ای را علیه نیروهای پاکستانی در امتداد خط مرزی اجرا کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که نیروهای افغانستان عملیات انتقام‌جویانه‌ای را علیه نیروهای پاکستانی در امتداد خط مرزی اجرا کرده‌اند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «این عملیات در پاسخ به تجاوزهای مکرر نیروهای پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفته است».

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات انتقام‌جویانه که از شامگاه شنبه آغاز شده است، شماری از نیروهای ارتش پاکستان کشته یا اسیر شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که درگیری‌ها همچنان در برخی مناطق مرزی ادامه دارد و دو طرف نیروهای بیشتری را به خطوط مقدم اعزام کرده‌اند.

در مقابل، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور در حال پاسخ به حملات نیروهای طالبان در امتداد مرز هستند.

