به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، حزب‌الله در بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی به جاده «المصیلح – النجاریه» در جنوب لبنان را به‌شدت محکوم کرد و از دولت لبنان خواست موضعی قاطع و درخور سطح تهدیدها و چالش‌های موجود اتخاذ کند.

در بیانیه حزب‌الله آمده است که این حمله در ادامه‌ تجاوزهای مکرر و عامدانه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های اقتصادی صورت گرفته و تلاشی برای جلوگیری از بازگشت مردم به زندگی عادی‌شان است.

حزب‌الله تأکید کرد که «ادامه‌ تجاوزها علیه لبنان، ملت آن و حاکمیتش، جلوه‌ای آشکار از غرور و جنایت‌پیشگی صهیونیستی» است.

در ادامه آمده است که این حملات در برابر دیدگان کشورهای ضامن آتش‌بس و کمیته ناظر بر آن، و در سایه سکوت عربی و بین‌المللی و پوشش کامل آمریکا انجام می‌شود.

حزب‌الله، همه‌ لبنانی‌ها را به همبستگی ملی فراخواند و از دولت خواست موضعی قاطع و درخور اتخاذ کند. این جنبش همچنین بر ضرورت تحرک دیپلماتیک و سیاسی گسترده و «فریاد بلند در تمامی مجامع عربی و بین‌المللی» تأکید کرد.

حزب‌الله از دولت لبنان خواست فوراً شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد تا این نهاد رژیم اشغالگر را برای توقف تجاوزها و نقض‌های مکرر علیه لبنان تحت فشار قرار دهد.

در پایان، حزب‌الله در بیانیه‌اش «درود و قدردانی» خود را نثار مردم مقاوم جنوب لبنان کرد که با پایداری خود در برابر تجاوزها، بر حق خود در خصوص سرزمین و زندگی با عزت پافشاری می‌کنند.

بامداد امروز، خبرنگار المیادین از شهادت یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر در پی حملات هوایی اسرائیل به منطقه میان المصیلح و النجاریه خبر داد. این حملات خودروهای حفاری و بولدوزرها را هدف قرار داده بود.

رژیم اشغالگر از زمان امضای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، همچنان با بمباران و حملات مکرر، آتش‌بس را نقض می‌کند و مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد

انتهای پیام/