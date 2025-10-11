خبرگزاری کار ایران
حماس:

خلع سلاح مقاومت تحت هیچ شرایطی مورد بحث قرار نخواهد گرفت

خلع سلاح مقاومت تحت هیچ شرایطی مورد بحث قرار نخواهد گرفت
یک مقام جنبش حماس امروز -شنبه- به خبرگزاری فرانسه گفت که بند مربوط به خلع سلاح مقاومت که در طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درباره توافق غزه گنجانده شده است، «به هیچ عنوان مطرح نیست و تحت هیچ شرایطی مورد بحث قرار نخواهد گرفت».

این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «موضوع تحویل سلاح مطرح نبوده و قابل گفت‌وگو نیست».

ترامپ پیش از این، مدعی شده بود که مسأله خلع سلاح حماس در چارچوب مرحله دوم طرح غزه بررسی خواهد شد.

رژیم صهیونیستی روز جمعه رسماً طرح توافق غزه را تصویب کرد؛ توافقی که بر اساس آن، آتش‌بس برقرار و مبادله اسرا انجام می‌شود. این تصمیم پس از نهایی شدن تفاهم‌های سیاسی و میدانی میان طرف‌های درگیر اتخاذ شد.

توافق یادشده که در پی مذاکرات غیرمستقیم در قاهره و با میانجی‌گری مصر، قطر و آمریکا به امضا رسید، شامل آتش‌بسی دائمی، آزادی اسرای اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی و آغاز روند بازسازی نوار غزه است.

 

 

