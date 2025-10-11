وقوع یک آتش سوزی در بیمارستان کودکان در دمشق
رسانههای سوری از وقوع یک آتش سوزی در بیمارستان کودکان در دمشق خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانههای سوری از وقوع یک آتش سوزی در بیمارستان کودکان در دمشق خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این آتش سوزی در پی اتصال برق در طبقه پنجم بیمارستان آموزشی کودکان دمشق رخ داده است.
از طرفی دیگر مدیر این بیمارستان خبر داد که این آتش سوزی در انبار نگهداری اوراق و لوازم پزشکی کادر پرستاری رخ داده است.
این مقام سوری افزود که آسیبی به دستگاههای انکوباتور وارد نشده و بلافاصله پس از آتش سوزی از محل تخلیه شدند.