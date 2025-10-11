تاجانی:
آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام میکنیم
ایتالیا آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ایتالیا آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام کرد.
«آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا، گفت: «من با همتای آمریکایی خود در مورد آتشبس در غزه گفتگو کردم و ما برای اجرای طرح صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ با هم همکاری میکنیم.»
وی افزود؛ «ما متعهد به کمک به ایجاد شرایط مناسب برای ثبات در غزه هستیم.»
تاجانی افزود: «ما آمادهایم تا در ماموریت صلح، امنیت و بازسازی غزه، از جمله ساخت مدارس و بیمارستانها، شرکت کنیم.»