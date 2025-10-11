به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ایتالیا آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام کرد.

«آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا، گفت: «من با همتای آمریکایی خود در مورد آتش‌بس در غزه گفتگو کردم و ما برای اجرای طرح صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ با هم همکاری می‌کنیم.»

وی افزود؛ «ما متعهد به کمک به ایجاد شرایط مناسب برای ثبات در غزه هستیم.»

تاجانی افزود: «ما آماده‌ایم تا در ماموریت صلح، امنیت و بازسازی غزه، از جمله ساخت مدارس و بیمارستان‌ها، شرکت کنیم.»

