به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «مارک روبیو»، وزیر خارجه آمریکا تلفنی رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، دو طرف اوضاع در منطقه و تحولات مثبت در خصوص قضیه فلسطین و تلاش‌های صورت گرفته برای پایان جنگ در نوار غزه را بررسی کردند.

وزرای خارجه مصر و آمریکا به بررسی هماهنگی و همکاری میان «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا پرداختند.

طرفین همچنین درباره جزئیات مقدمات اجلاس شرم الشیخ که به ریاست مشترک السیسی و ترامپ برگزار خواهد شد، گفت‌وگو کردند.

