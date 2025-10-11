گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و مصر
وزیر خارجه مصر در گفتوگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «مارک روبیو»، وزیر خارجه آمریکا تلفنی رایزنی کردند.
براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، دو طرف اوضاع در منطقه و تحولات مثبت در خصوص قضیه فلسطین و تلاشهای صورت گرفته برای پایان جنگ در نوار غزه را بررسی کردند.
وزرای خارجه مصر و آمریکا به بررسی هماهنگی و همکاری میان «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر و «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا پرداختند.
طرفین همچنین درباره جزئیات مقدمات اجلاس شرم الشیخ که به ریاست مشترک السیسی و ترامپ برگزار خواهد شد، گفتوگو کردند.