به گزارش ایلنا، وزیر جنگ آمریکا گفت که قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت.

«‌پیت هگزث»، وزیر جنگ آمریکا گفت: «پایگاه هوایی نیروهای ویژه ماونتن هووم» واقع در ایالت «آیداهو» میزبان گروهی از هواپیماهای اف-۱۵ و خلبانان قطری خواهد بود که آموزش مشترک میان دو کشور را تقویت می‌کند.»

وی افزود: «اما برای شفافیت باید گفت: قطر در خاک ایالات متحده پایگاه اختصاصی نخواهد داشت؛ و چیزی شبیه به پایگاه نیز وجود نخواهد داشت.»

وزیر جنگ آمریکا گفت: «پایگاه موجود تحت کنترل کامل ایالات متحده است، همان‌طور که در مورد تمام شرکایمان چنین است.»

