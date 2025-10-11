خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جنگ ایالات متحده:

‌قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت

‌قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت
کد خبر : 1698251
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ آمریکا گفت که قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، وزیر جنگ آمریکا گفت که قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت. 

«‌پیت هگزث»، وزیر جنگ آمریکا گفت:  «پایگاه هوایی نیروهای ویژه ماونتن هووم» واقع در ایالت «آیداهو» میزبان گروهی از هواپیماهای اف-۱۵ و خلبانان قطری خواهد بود که آموزش مشترک میان دو کشور را تقویت می‌کند.»

وی افزود: «اما برای شفافیت باید گفت: قطر در خاک ایالات متحده پایگاه اختصاصی نخواهد داشت؛ و چیزی شبیه به پایگاه نیز وجود نخواهد داشت.»

وزیر جنگ آمریکا گفت: «پایگاه موجود تحت کنترل کامل ایالات متحده است، همان‌طور که در مورد تمام شرکایمان چنین است.»

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ