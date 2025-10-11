وزیر جنگ ایالات متحده:
قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت
به گزارش ایلنا، وزیر جنگ آمریکا گفت که قطر هیچ پایگاهی در آمریکا نخواهد داشت.
«پیت هگزث»، وزیر جنگ آمریکا گفت: «پایگاه هوایی نیروهای ویژه ماونتن هووم» واقع در ایالت «آیداهو» میزبان گروهی از هواپیماهای اف-۱۵ و خلبانان قطری خواهد بود که آموزش مشترک میان دو کشور را تقویت میکند.»
وی افزود: «اما برای شفافیت باید گفت: قطر در خاک ایالات متحده پایگاه اختصاصی نخواهد داشت؛ و چیزی شبیه به پایگاه نیز وجود نخواهد داشت.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «پایگاه موجود تحت کنترل کامل ایالات متحده است، همانطور که در مورد تمام شرکایمان چنین است.»