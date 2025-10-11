اعطای نوبل به ماچادو شرم آور است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میگوئل دیاز-کانل» رئیس جمهور کوبا، اعطای جایزه صلح نوبل به «ماریا کورینا ماچادو» اپوزوسیون ونزوئلا را شرم آور دانست و به میزان بی‌سابقه‌ای از سیاسی‌کاری و جانبداری از سوی کمیته نوبل اشاره کرد.

دیاز-کانل در پلتفرم ایکس نوشت: «شرم‌آور است که این جایزه در سال ۲۰۲۵ به کسی اهدا شد که تشویق به مداخله نظامی در سرزمین مادری‌اش می‌کند و در سال‌های اخیر به اعتراضات خیابانی که در جریان آن مردم زنده زنده سوزانده شدند، دامن می‌زند».

وی افزود: «سیاسی کاری و جانبداری و بی اعتباری کمیته صلح نوبل نروژ به ابعاد بی سابقه‌ای رسیده است».

