رئیس جمهور کوبا:
اعطای نوبل به ماچادو شرم آور است
رئیس جمهور کوبا، اهدای جایزه صلح نوبل به اپوزوسیون ونزوئلا را شرم آور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میگوئل دیاز-کانل» رئیس جمهور کوبا، اعطای جایزه صلح نوبل به «ماریا کورینا ماچادو» اپوزوسیون ونزوئلا را شرم آور دانست و به میزان بیسابقهای از سیاسیکاری و جانبداری از سوی کمیته نوبل اشاره کرد.
دیاز-کانل در پلتفرم ایکس نوشت: «شرمآور است که این جایزه در سال ۲۰۲۵ به کسی اهدا شد که تشویق به مداخله نظامی در سرزمین مادریاش میکند و در سالهای اخیر به اعتراضات خیابانی که در جریان آن مردم زنده زنده سوزانده شدند، دامن میزند».
وی افزود: «سیاسی کاری و جانبداری و بی اعتباری کمیته صلح نوبل نروژ به ابعاد بی سابقهای رسیده است».