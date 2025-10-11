نزدیک به ۳۰ کشته در پی بارش سنگین در مکزیک

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات مکزیک روز گذشته -جمعه- اعلام کردند که بارش سنگین در این کشور که چندین رانش زمین و همچنین قطعی برق و طغیان رودخانه‌ها را به همراه داشت، دست کم ۲۷ کشته و تعداد زیادی مفقود بر جای گذاشت.

مقامات در ایالت «هیلدالگو» گزارش دادند که ۱۶ نفر در این ایالات کشته شدند و همچنین ۱هزار خانه و صدها مدرسه تحت تاثیر قرار گرفتند.

«آلخاندرو آرمنا» فرماندار ایالت پوئبلا نیز گفت که در این ایالت دست‌کم ۹ نفر کشته و ۵ نفر مفقود شدند.

«کلودیا شینبائوم» رئیس جمهورمکزیک نیز در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «ما درحال تلاش‌برای حمایت از مردم، بازگشایی راه‌ها و خدمات الکتریکی هستیم».

