نزدیک به ۳۰ کشته در پی بارش سنگین در مکزیک
بارش سنگین در مکزیک، نزدیک به ۳۰ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات مکزیک روز گذشته -جمعه- اعلام کردند که بارش سنگین در این کشور که چندین رانش زمین و همچنین قطعی برق و طغیان رودخانهها را به همراه داشت، دست کم ۲۷ کشته و تعداد زیادی مفقود بر جای گذاشت.
مقامات در ایالت «هیلدالگو» گزارش دادند که ۱۶ نفر در این ایالات کشته شدند و همچنین ۱هزار خانه و صدها مدرسه تحت تاثیر قرار گرفتند.
«آلخاندرو آرمنا» فرماندار ایالت پوئبلا نیز گفت که در این ایالت دستکم ۹ نفر کشته و ۵ نفر مفقود شدند.
«کلودیا شینبائوم» رئیس جمهورمکزیک نیز در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «ما درحال تلاشبرای حمایت از مردم، بازگشایی راهها و خدمات الکتریکی هستیم».