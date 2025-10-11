خبرگزاری کار ایران
روایت آمریکایی‌ها از کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا، شبیه سناریوی فیلم‌های هالیوودی است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روایت آمریکایی‌ها درباره کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا را به سناریویی مناسب برای فیلم‌های هالیوودی تشبیه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روایت آمریکایی‌ها درباره کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا را به سناریویی مناسب برای فیلم‌های هالیوودی تشبیه  و به فقدان هرگونه مدرک قطعی در این زمینه اشاره کرد.

نبنزیا در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت ونزوئلا گفت: «تبلیغات آمریکایی‌ها در تلاش است تا ما را از وجود یک کارتل افسانه‌ای به نام کارتل خورشید متقاعد کند که ظاهراً چندین تن کوکائین را از ونزوئلا به ایالات متحده قاچاق می‌کند و ظاهراً توسط رئیس جمهور این جمهوری بولیواری که در واشنگتن محبوب نیست، رهبری می‌شود.»

وی گفت: «این یک سناریوی عالی برای یک فیلم پرفروش هالیوودی است که در آن آمریکایی‌ها بار دیگر جهان را نجات می‌دهند، اما این ادعاها به هیچ وجه مبتنی بر واقعیت نیستند.»

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
