وحشت صهیونیستها از «سونامی جهانی تصاویر ویرانی غزه»
رسانههای عبریزبان از نگرانی شدید در محافل سیاسی و رسانهای اسرائیل نسبت به موج جدیدی از واکنش جهانی علیه این رژیم خبر میدهند، موجی که قرار است با انتشار تصاویر ویرانی گسترده در غزه، علیه تلآویو شکل بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، ایتامار ایشنر، تحلیلگر سیاسی روزنامه یدیعوت آحرونوت هشدار داده است که طی روزهای آینده، انتشار گسترده تصاویر و ویدئوهایی از ویرانی عظیم در نوار غزه، به «شوک جهانی» منجر خواهد شد و افکار عمومی جهان را علیه اسرائیل بسیج میکند.
به گفته او، رسانههای بینالمللی که پس از دو سال ممنوعیت، اجازه ورود به غزه را پیدا میکنند، با استقبال مردم رنجدیده این منطقه روبهرو خواهند شد و روایتهای انسانی و دردناک آنها را به تصویر خواهند کشید؛ تصاویری که به گفته این تحلیلگر، «یادآور ویرانی هیروشیما پس از بمباران اتمی ۱۹۴۵» است.
ایشنر تأکید کرده است که تفاوت بزرگ امروز با گذشته در این است که در عصر شبکههای اجتماعی، این تصاویر دیگر در آرشیو باقی نمیمانند، بلکه به سرعت در سراسر جهان پخش خواهند شد و تاثیری بیسابقه بر افکار عمومی جهانی خواهند گذاشت.
این تحلیلگر صهیونیست در ادامه با اشاره به آینده تیره روابط خارجی رژیم صهیونیستی پس از پایان جنگ، دو سناریو را مطرح کرده است: سناریوی نخست که او آن را «خوشبینانه» توصیف میکند، شامل اجرای مرحله نخست توافق با فلسطینیان، آزادی اسرا و عقبنشینی ارتش اسرائیل از بخشهایی از غزه است؛ اقدامی که میتواند خشم جهانی را تا حدودی فرو بنشاند و مسیر بازگشت تدریجی تلآویو به «جامعه جهانی» را هموار کند.
اما ایشنر سناریوی دوم را «واقعبینانهتر» دانسته و هشدار داده است که اسرائیل ممکن است سالها با تبعات سیاسی و دیپلماتیک سنگینی روبهرو شود؛ از جمله تشدید درخواستها برای تحریم ورزشی، فرهنگی و علمی اسرائیل و ادامه نفرت جهانی از این رژیم که پس از وقایع ۷ اکتبر شدت گرفته است.
او افزود: دشمنان اسرائیل از جمله چین، ایران، روسیه و قطر تلاش دارند تا با بهرهگیری از فضای رسانهای جهانی، تلآویو را به عنوان «منفورترین رژیم جهان» معرفی کنند و نبرد اصلی را از میدان جنگ به عرصه افکار عمومی منتقل سازند.
ایشنر در پایان هشدار داده است: «تنها سناریوی واقعا فاجعهبار برای اسرائیل، بازگشت دوباره به جنگ است؛ زیرا جهان دیگر هرگز این رژیم را بهخاطر تکرار خشونت نخواهد بخشید، فارغ از اینکه چه کسی آغازگر آن باشد.»