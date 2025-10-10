خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شانس ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل تنها ۳ درصد است

شانس ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل تنها ۳ درصد است
کد خبر : 1698035
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس داده‌های یک سایت شرط‌بندی، شانس ‌رئیس جمهور آمریکا، برای دریافت جایزه صلح نوبل ۳ درصد است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس داده‌های یک سایت شرط‌بندی، شانس «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای دریافت جایزه صلح نوبل ۳ درصد است.

این داده‌ها که ساعت ۵:۱۰ صبح به وقت گرینویچ منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که شانس «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد و سازمان بشردوستانه پزشکان بدون مرز برای بردن این جایزه ۱ درصد تخمین زده می‌شود.

ترامپ بارها گفته است که به خاطر «پایان دادن» به جنگ‌های متعدد، شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است.

‌رئیس سابق موسسه تحقیقات صلح نروژ، که معمولاً فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل را ارائه می‌دهد، در ژانویه گفته بود که احتمالاً این جایزه به اتاق‌های واکنش اضطراری سودان اهدا خواهد شد.

بر اساس داده‌های سایت‌های شرط‌بندی، شانس برنده شدن این سازمان ۱۸ درصد است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ