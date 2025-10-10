شانس ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل تنها ۳ درصد است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس داده‌های یک سایت شرط‌بندی، شانس «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای دریافت جایزه صلح نوبل ۳ درصد است.

این داده‌ها که ساعت ۵:۱۰ صبح به وقت گرینویچ منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که شانس «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد و سازمان بشردوستانه پزشکان بدون مرز برای بردن این جایزه ۱ درصد تخمین زده می‌شود.

ترامپ بارها گفته است که به خاطر «پایان دادن» به جنگ‌های متعدد، شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است.

‌رئیس سابق موسسه تحقیقات صلح نروژ، که معمولاً فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل را ارائه می‌دهد، در ژانویه گفته بود که احتمالاً این جایزه به اتاق‌های واکنش اضطراری سودان اهدا خواهد شد.

بر اساس داده‌های سایت‌های شرط‌بندی، شانس برنده شدن این سازمان ۱۸ درصد است.

