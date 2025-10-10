یک نظرسنجی نشان داد:
حمایت اکثر آمریکاییها از خروج نیروهای خود از عراق و سوریه
یک نظرسنجی که توسط روزنامه هیل منتشر شد، نشان داد که اکثر آمریکاییها از خروج نیروهای خود از عراق و سوریه و کاهش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه حمایت میکنند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۶۲ درصد از پاسخدهندگان «تا حدودی» از خروج نیروها از عراق حمایت میکنند، در حالی که ۲۷ درصد موضع بیطرفانهای اتخاذ کردند و ۱۱ درصد با آن مخالف بودند.
نتایج مشابهی در مورد سوریه نیز ثبت شد، جایی که ۶۱ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی از بازگشت نیروها به خانههایشان حمایت کردند، در حالی که ۲۷ درصد نظر روشنی نداشتند و ۱۲ درصد با خروج نیروها مخالف بودند.