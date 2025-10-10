رسانه اماراتی مدعی شد:
تلاش کاخ سفید برای مقدمهچینی مذاکرات مشروط با ایران
در حالی که فضای منطقه پس از توافق آتشبس در غزه همچنان شکننده و پرتنش باقی مانده است، منابع مطلع گزارش میدهند که کاخ سفید در حال تدارک بستهای از تحریمها و شروط سختگیرانه برای طرح مقدمات مذاکرات احتمالی با ایران است.
به گزارش ایلنا، سایت اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی ادعایی نوشت: یک منبع مطلع در کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تیم امنیتی خود خواسته است تا دو گزارش اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصادی ایران پس از دور جدید تحریمهای بینالمللی، و نیز توانمندیهای دفاعی و تهاجمی این کشور تهیه کنند.
این منبع در گفتوگو با این رسانه عربی همچنین مدعی شده است که دولت ترامپ در حال بررسی بستهای جدید از تحریمها علیه تهران است که از آن به عنوان «آخرین هشدار» پیش از ورود به مذاکره مستقیم با ایران یاد شده است.
به ادعای این منبع، در صورت آغاز مذاکرات، تمرکز اصلی واشنگتن بر توقف کامل فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و فراهمسازی دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای ایران خواهد بود. همچنین ادعا شده است که دولت ترامپ خواهان دریافت اطلاعات دقیق درباره میزان اورانیوم غنیشده، درصد خلوص، تعداد دانشمندان و مکانهای مرتبط با برنامه هستهای است.
این مقام آمریکایی افزوده است که علاوه بر موضوع هستهای، کاخ سفید خواهان شفافسازی کامل درباره برنامههای موشکی ایران و ظرفیتهای موجود در این حوزه نیز میباشد.
جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هستهایاش ماهیت کاملا صلحآمیز دارد و در چارچوب معاهدات بینالمللی فعالیت میکند. تهران بارها از ضرورت رفع تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا سخن گفته و هرگونه فشار و تهدید را رد کرده است. در مقابل، واشنگتن طی سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهای فشار حداکثری، تحریمهای گستردهای را علیه ایران اعمال کرده که هدف آن محدودسازی توانمندیهای دفاعی و اقتصادی کشور است.