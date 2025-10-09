زلنسکی ارتباط خود با واقعیت را از دست داده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزیر خارجه مجارستان گفت که رئیس‌جمهور اوکراین ارتباط خود با واقعیت را از دست داده است.

«پیتر سیارتو»، وزیر خارجه مجارستان، گفت: «به نظر من ولودیمیر زلنسکی ارتباطش را با واقعیت از دست داده و اکنون ادعاهای عجیب و غریبی مطرح می‌کند.»

وی گفت: «به نظر من رئیس جمهور اوکراین تمام حس واقعیت را از دست داده است؛ او کاملاً از واقعیت جدا شده است، و احتمالاً به همین دلیل است که چیزهایی می‌گوید که در شرایط عادی باعث خشم می‌شد. او می‌گوید که اوکراین عضو اتحادیه اروپا خواهد شد. آقای رئیس جمهور عزیز، تصمیم گیری بر عهده شما نیست.»

سیجارتو خاطرنشان کرد که تصمیمات مربوط به پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا فقط باید به اتفاق آرا گرفته شود، در حالی که مجارستان با ایده عضویت اوکراین مخالف است.

