رویترز گزارش داد:
آزادی ۲۰ اسیر از نوار غزه روز یکشنبه یا دوشنبه انجام میشود
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که انتظار میرود آزادی ۲۰ اسیر از نوار غزه روز یکشنبه یا دوشنبه انجام شود.
یک منبع آگاه از جزئیات توافق بین اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در مورد غزه گفت که اسرای اسرائیلی ممکن است تا روز یکشنبه طبق طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه آزاد شوند.
وی خاطرنشان کرد که ارتش اسرائیل مرحله اول عقبنشینی جزئی از نوار غزه را ظرف ۲۴ ساعت پس از امضای توافق اجرا خواهد کرد.
به گفته این منبع آگاه از جزئیات توافق، انتظار میرود توافق آتشبس ساعت ۱۲ ظهر به وقت سرزمینهای اشغالی امضا شود.