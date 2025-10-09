استقبال اردوغان از توافق صلح در نوار غزه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، از توافق آتش‌بس حاصل شده بین اسرائیل و گروه مقاومت فلسطینی حماس پس از مذاکرات در شرم‌الشیخ، ابراز رضایت کرده است.

اردوغان در بیانیه‌ای از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، به خاطر نشان دادن اراده سیاسی لازم برای تشویق اسرائیل به آتش‌بس تشکر کرد و از قطر و مصر به خاطر حمایت قابل توجه آنها در دستیابی به این توافق قدردانی نمود.

رئیس جمهور ترکیه گفت که ترکیه از نزدیک اجرای این توافق را زیر نظر خواهد داشت و به مشارکت در روند صلح متعهد خواهد ماند.

