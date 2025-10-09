خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیه:

از آتش‌بس در نوار غزه استقبال می‌کنیم

از آتش‌بس در نوار غزه استقبال می‌کنیم
کد خبر : 1697699
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه ترکیه از آتش‌بس در نوار غزه استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که «نسل‌کشی دو ساله پایان یابد».

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت  خارجه ترکیه از آتش‌بس در نوار غزه استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که «نسل‌کشی دو ساله پایان یابد».

این وزارتخانه علاقمندی خود را برای اجرای کامل توافق آتش‌بس اعلام کرد.

در بیانیه وزارت  خارجه ترکیه آمده است: «ما از آتش‌بس در غزه استقبال می‌کنیم و امیدواریم که این آتش‌بس به نسل‌کشی دو ساله پایان دهد. ما انتظار اجرای کامل توافق آتش‌بس را داریم.»

در این بیانیه آمده است: «با آتش‌بس، کمک‌های بشردوستانه باید به غزه، منطقه‌ای که از فاجعه انسانی رنج می‌برد، تحویل داده شود و تلاش‌های بازسازی باید فوراً آغاز شود. ترکیه به ارائه کمک‌های بشردوستانه گسترده به غزه ادامه خواهد داد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ