ترکیه:
از آتشبس در نوار غزه استقبال میکنیم
وزارت خارجه ترکیه از آتشبس در نوار غزه استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که «نسلکشی دو ساله پایان یابد».
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ترکیه از آتشبس در نوار غزه استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که «نسلکشی دو ساله پایان یابد».
این وزارتخانه علاقمندی خود را برای اجرای کامل توافق آتشبس اعلام کرد.
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «ما از آتشبس در غزه استقبال میکنیم و امیدواریم که این آتشبس به نسلکشی دو ساله پایان دهد. ما انتظار اجرای کامل توافق آتشبس را داریم.»
در این بیانیه آمده است: «با آتشبس، کمکهای بشردوستانه باید به غزه، منطقهای که از فاجعه انسانی رنج میبرد، تحویل داده شود و تلاشهای بازسازی باید فوراً آغاز شود. ترکیه به ارائه کمکهای بشردوستانه گسترده به غزه ادامه خواهد داد.»