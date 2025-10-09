به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ترکیه از آتش‌بس در نوار غزه استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که «نسل‌کشی دو ساله پایان یابد».

این وزارتخانه علاقمندی خود را برای اجرای کامل توافق آتش‌بس اعلام کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «ما از آتش‌بس در غزه استقبال می‌کنیم و امیدواریم که این آتش‌بس به نسل‌کشی دو ساله پایان دهد. ما انتظار اجرای کامل توافق آتش‌بس را داریم.»

در این بیانیه آمده است: «با آتش‌بس، کمک‌های بشردوستانه باید به غزه، منطقه‌ای که از فاجعه انسانی رنج می‌برد، تحویل داده شود و تلاش‌های بازسازی باید فوراً آغاز شود. ترکیه به ارائه کمک‌های بشردوستانه گسترده به غزه ادامه خواهد داد.»

