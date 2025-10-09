برگزاری نشست کابینه رژیم صهیونیستی برای تصویب توافق با حماس

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه این رژیم امروز -پنج‌شنبه- نشستی را برای تصویب توافق با حماس و بازگرداندن گروگان‌ها از غزه برگزار خواهد کرد.

بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، هرگونه تصمیم برای آزادی اسرای فلسطینی در قالب توافق تبادل گروگان‌ها، باید ابتدا به تصویب دولت برسد.

در صورت رأی موافق کابینه، یک بازه زمانی کوتاه برای ارائه دادخواست به دیوان عالی رژیم صهیونیستی وجود دارد. دولت تنها پس از پایان این مرحله قانونی می‌تواند روند آزادی‌ اسرا را اجرا کند.

انتهای پیام/