علت خروج از توافقات کنترل تسلیحات، موضع آمریکا است

دیپلمات ارشد روس، گفت که علت خروج این کشور از توافقات کنترل تسلیحات مواضع مخرب آمریکا است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت دلیل اینکه روسیه هر روز بیشتر توافقات کنترل تسلیحات را رد می‌کند، روند مخرب ایالات متحده است.

ریابکوف  گفت: «گورستان توافقات کنترل تسلیحات به طور پیوسته در حال گسترش است. علت این امر موضع مخرب ایالات متحده است».

وی افزود: «از آغاز قرن بیست و یکم، زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور شد، ایالات متحده اصول، ایده‌ها و رویکردهایی را که برای دهه‌ها ثبات استراتژیک و امنیت بین‌المللی را تضمین می‌کرد، رد کرده است».

 

 

 

