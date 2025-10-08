مقام روس:
فعالیتهای مخرب اروپا، تلاشها برای صلح در اوکراین را به محاق برده است
معاون وزیر خارجه روسیه تأیید کرد که شتاب برای حل و فصل بحران اوکراین که پس از دیدار رهبران این کشور و آمریکا در آلاسکا پدیدار شد، تلاشهای اروپاییها را تا حد زیادی بینتیجه گذاشته است.
ریابکوف به خبرنگاران گفت: «متأسفانه، باید اعتراف کنیم که شتاب قوی به نفع توافقها، تلاشهای مخالفان و حامیان جنگ، تا آخرین اوکراینی در میان اروپاییها را تا حد زیادی بینتیجه گذاشته است.»
وی افزود: «این نتیجه فعالیتهای مخرب، عمدتاً توسط اروپاییها، است که ما آشکارا و مستقیماً در مورد آن صحبت میکنیم.»