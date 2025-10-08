خبرگزاری کار ایران
فعالیت‌های مخرب اروپا، تلاش‌ها برای صلح در اوکراین را به محاق برده است

معاون وزیر خارجه روسیه تأیید کرد که شتاب برای حل و فصل بحران اوکراین که پس از دیدار رهبران این کشور و آمریکا در آلاسکا پدیدار شد، تلاش‌های اروپایی‌ها را تا حد زیادی بی‌نتیجه گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر  خارجه روسیه،  تأیید کرد که شتاب برای حل و فصل بحران اوکراین که پس از دیدار رهبران این کشور و   آمریکا در آلاسکا پدیدار شد، تلاش‌های اروپایی‌ها را تا حد زیادی بی‌نتیجه گذاشته است.

ریابکوف به خبرنگاران گفت: «متأسفانه، باید اعتراف کنیم که شتاب قوی به نفع توافق‌ها، تلاش‌های مخالفان و حامیان جنگ، تا آخرین اوکراینی در میان اروپایی‌ها را تا حد زیادی بی‌نتیجه گذاشته است.»

وی افزود: «این نتیجه فعالیت‌های مخرب، عمدتاً توسط اروپایی‌ها، است که ما آشکارا و مستقیماً در مورد آن صحبت می‌کنیم.»

