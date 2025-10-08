خبرگزاری کار ایران
ویتکاف و کوشنر بدون توافق مصر را ترک نخواهند کرد

مقامات آمریکایی اعلام کردند که تیم مذاکره کننده این کشور، مصر را بدون دست‌‎یابی به توافق درباره غزه ترک نخواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دو مقام آمریکایی اطلاع دادند که «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه و «جرد کوشنر» داماد رئیس جمهور آمریکا،  بدون دست‌یابی به توافق آزادسازی اسرا و پایان دادن به جنگ در غزه مصر ترک نخواهند کرد.

آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که نسبت به دست‌یابی به توافق درباره غزه در هفته جاری خوش بین هستند.

«عبدالفتاح السیسی»   رئیس جمهور مصر، امروز -چهارشنبه-   تایید کرد که مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه در شرم‌الشیخ در حال انجام است.

 

 

