رویترز گزارش داد:

فشار واشنگتن بر آنکارا برای توقف روابط انرژی با تهران و مسکو

فشار واشنگتن بر آنکارا برای توقف روابط انرژی با تهران و مسکو
رسانه‌ها از فشار آمریکا بر ترکیه، جهت توقف روابط انرژی با ایران و روسیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، واشنگتن علنا متحدان خود، از جمله ترکیه، عضو ناتو را تحت فشار قرار داده است تا روابط انرژی خود را با مسکو و تهران قطع کنند.

بر اساس این گزارش، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در نشست  ۲۵ سپتامبر  در کاخ سفید  با  «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، را تحت فشار قرار داد تا خرید انرژی از روسیه را کاهش دهد.

روسیه کماکان بزرگترین تامین  کننده نفت روسیه است  اما سهم آن  از تامین ۶۰ درصد در دو دهه قبل به ۳۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رسیده است.

 

 

 

