شکایت از مقامات ایتالیا در دیوان بین‌المللی کیفری به جرم همدستی در نسل‌کشی غزه

نخست‌وزیر ایتالیا گفت که او و دو وزیر کابینه‌اش به اتهام همدستی در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه به دیوان بین‌المللی کیفری معرفی شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، اعلام کرد که به همراه «گویدو کروستو»، وزیر دفاع و «آنتونیو تاجانی»، وزیر ‌خارجه این کشور ، به دلیل اتهام همدستی در نسل‌کشی در نوار غزه، با شکایتی رسمی در دیوان کیفری بین‌المللی روبرو شده است.

نخست‌وزیر ایتالیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «رای» فاش کرد، او به همراه آنتونیو تاجانی‌ و گویدو کروستو وزیر دفاع این کشور هدف این شکایت که توسط یک سازمان حقوقی فلسطینی مطرح شده است، قرار گرفته‌اند.

نخست‌وزیر ایتالیا ابراز عقیده کرد به احتمال بسیار زیاد «روبرتو چنیگولانی»، رئیس گروه دفاعی لئوناردو، نیز با محاکمه مواجه شود.

 

