بازداشت چندین فلسطینی در کرانه باختری
نیروهای اشغالگر، چندین فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به هدف قرار دادن فلسطینی ها در کرانه باختری اشغالی ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش، نیروهای اشغاگر ۴ نفر را در شهر «حزما»، و یک فرد ۱۹ ساله را در روستای «التحتا» در غرب رامالله، بازدشت کردند.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی، اشغالگران پس از یورش به اردوگاه پناهندگان «عروب» در استان «الخلیل»، دهها فلسطینی را مورد حمله، بازداشت و بازجویی قرار داد و یک زندانی سابق در شهر «بیت فجار» و دو برادر را از شهر «طولکرم» بازدشات کردند.
همچنین، صدها شهرکنشین، تحت حمایت نیروهای صهیونیست، به محوطه مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.