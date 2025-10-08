خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت چندین فلسطینی در کرانه باختری

بازداشت چندین فلسطینی در کرانه باختری
کد خبر : 1697265
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای اشغالگر، چندین فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به هدف قرار دادن فلسطینی ها در کرانه باختری اشغالی ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای اشغاگر ۴ نفر را در شهر «حزما»، و   یک فرد ۱۹ ساله را در روستای «التحتا»  در غرب رام‌‎الله، بازدشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی، اشغالگران پس از یورش به اردوگاه پناهندگان «عروب» در استان «الخلیل»، ده‌ها فلسطینی را مورد حمله، بازداشت و بازجویی قرار داد و   یک زندانی سابق در شهر «بیت فجار»  و دو برادر را از شهر «طولکرم» بازدشات کردند.

همچنین،  صدها شهرک‌نشین، تحت حمایت نیروهای صهیونیست، به محوطه مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ