خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رانش زمین در هند، ۱۵ کشته بر جای گذاشت

رانش زمین در هند، ۱۵ کشته بر جای گذاشت
کد خبر : 1697224
لینک کوتاه کپی شد.

شمار کشته شدگان حادثه رانش زمین در هند به ۱۵ تن رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات و پلیس امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که شمار کشته‌شدگان رانش زمین در ایالت کوهستانی «هیماچال پرادش» هند به ۱۵ نفر افزایش یافته است و یک کودک همچنان مفقود است.

«کارام سینگ» معاون فرمانده نیروی واکنش به بلایای طبیعی ملی  به خبرگزاری «آنی» گفت: «دو کودک در این حادثه که عصر سه‌شنبه رخ داد، زخمی شدند».

یک مقام دیگر منطقه‌ای در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «در این حادثه وحشتناک، ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند، از جمله ۹ مرد، ۴ زن و ۲ کودک بی‌گناه، در حالی که ۲ کودک زخمی شدند و جست‌وجو برای یافتن یک کودک دیگر ادامه دارد».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ