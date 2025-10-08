رانش زمین در هند، ۱۵ کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات و پلیس امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که شمار کشته‌شدگان رانش زمین در ایالت کوهستانی «هیماچال پرادش» هند به ۱۵ نفر افزایش یافته است و یک کودک همچنان مفقود است.

«کارام سینگ» معاون فرمانده نیروی واکنش به بلایای طبیعی ملی به خبرگزاری «آنی» گفت: «دو کودک در این حادثه که عصر سه‌شنبه رخ داد، زخمی شدند».

یک مقام دیگر منطقه‌ای در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «در این حادثه وحشتناک، ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند، از جمله ۹ مرد، ۴ زن و ۲ کودک بی‌گناه، در حالی که ۲ کودک زخمی شدند و جست‌وجو برای یافتن یک کودک دیگر ادامه دارد».

