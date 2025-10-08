به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتشار پستی در فضای مجازی تصریح کرد که سفر «شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر به مصر، در چارچوب تلاش‌های فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به یک آتش‌بس دائم انجام می‌گیرد.

الانصاری با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «پیوستن شیخ محمد بن عبدالرحمن به این نشست‌ها که هیئت قطری نیز در روزهای گذشته در آن شرکت کرده بود، در مرحله‌ای حساس از مشورت ها و رایزنی ها صورت می‌گیرد و این اقدام، تاکیدی بر عزم میانجی‌ها برای دستیابی به توافق پایان دادن به جنگ فاجعه‌بار در نوار غزه خواهد بود»

این در حالی است که نخستین دور مذاکرات میان میانجی‌ها و جنبش حماس، در ساعات پایانی گذشته در شهر شرم الشیخ به پایان رسید.

انتهای پیام/