ویتکاف و کوشنر وارد شرم الشیخ شدند
فرستاده ویژه خاورمیانه و داماد رئیسجمهور آمریکا وارد مصر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر»، فرستادگان ویژه «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- وارد شهر شرمالشیخ مصر شدند تا در مذاکرات جاری پیرامون آزادی گروگانها و توقف جنگ در غزه شرکت کنند.
سفر ویتکاف و کوشنر به شرم الشیخ پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا جلسهای با تیم امنیت ملی خود در واشنگتن برگزار کرد تا پیشرفت مذاکرات مربوط به توافق غزه را، پیش از عزیمت فرستاده های خود به مصر، بررسی کند.
در این گزارش تصریح شده است، دیدارهای شرمالشیخ شاهد رایزنیهای فشرده و سطح بالا بین میانجیهای منطقهای و نمایندگان طرفهای ذیربط خواهد بود.