کشته شدن یک تروریست مرتبط با القاعده طی عملیات آمریکا در سوریه
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که در سوریه حملهای انجام داده که منجر به کشته شدن یک طراح ارشد حملات مرتبط با القاعده شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیهای در پلتفرم ایکس خود اعلام کرد که نیروهایش در تاریخ ۲ اکتبر یک حمله دقیق در سوریه انجام دادهاند که منجر به کشته شدن «محمد عبدالوهاب الاحمد»، طراح ارشد حملات و عضو یک گروه تروریستی وابسته به القاعده، شده است.
فرماندهی مرکزی تأیید کرد که این عملیات بخشی از تلاشهای مداوم برای هدف قرار دادن رهبران تروریست و مختل کردن قابلیتهای برنامهریزی و اجرای آنها بوده است و خاطرنشان کرد که الاحمد تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقهای و منافع ایالات متحده محسوب میشود.