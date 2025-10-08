عطوان بررسی کرد:
طبل جنگ دوباره کوک شد؛ چرا نتانیاهو دوباره ایران را نشانه گرفته؟
نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در جبهههای داخلی و منطقهای ناکام مانده، بار دیگر با دامن زدن به فضای تنش و تهدید علیه ایران، میکوشد افکار عمومی جهان را به سوی رویارویی تازهای هدایت کند. این اقدام نه تنها تلاشی برای فرار از بحران داخلی است، بلکه نمایشی آشکار از ماجراجویی خطرناک تلآویو در منطقه و تلاش برای تغییر معادلات ژئوپلیتیک به حساب میآید.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» نوشت: بنیامین نتانیاهو بارها و بارها ادعا کرده است که ارتش او اکنون همزمان در هفت جبهه میجنگد و در «نابودسازی محور مقاومت» به موفقیتهای بزرگی دست یافته است، بهویژه علیه شاخههای آن در لبنان و غزه. اما بازگشت او به سیاست و راهبردی که هرگاه فشار بر او افزایش مییابد با گشودن جبهههای جدید از آن فرار میکند، شکست او را در اکثر این جبههها- اگر نه در همه آنها- ثابت میکند؛ شاهد این مدعا بازگشتش به تهدید و آمادهسازی برای جنگی تازه علیه ایران در روزهای آینده است، تلاشی نومیدانه برای جبران ناکامیهای حملات پیشین.
بهانه تازهای که نتانیاهو «اختراع» کرده تا این جنگ احتمالی را توجیه کند در اظهارات اخیرش در گفتوگو با یک وبسایت برجسته آمریکایی بازتاب یافت؛ ادعایی که میگوید ایران موشکهایی را توسعه داده که قادرند اهدافی تا فاصله هشت هزار کیلومتر- و در عمق آمریکا- را هدف قرار دهند، و شهرهایی مانند نیویورک، واشنگتن، بوستون و میامی را نام برد که بهادعای، او هدف حملههای هستهای خواهند بود.
اما بزرگترین دروغی که در این مصاحبه طرح شد این بود که آمریکا از اسرائیل محافظت نمیکند و بلکه، این اسرائیل است که «دیوار دفاعی» آمریکا در برابر این موشکهای ایرانی است که بهزعم او تهدیدی بزرگ برای آمریکا بهشمار میآیند؛ زیرا «ما نمیخواهیم اینها در دست کسانی قرار گیرد که عقل سلیمی ندارند و شعار مرگ بر آمریکا را سر میدهند.» چهبسا گزافهگویی باشد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که اکنون ابزار دست نتانیاهو بهشمار میآید، امروز همان سخن را تکرار کرد و تهدید به ضربهای دوباره به ایران نمود اگر تهران برنامه هستهایاش را که ترامپ ادعا میکند در حمله اخیر نابود شده «از نو بسازد».
نتانیاهویی که ارتش او در هیچیک از آن هفت جبههای که ادعا میکند پیروز نشده، اکنون در تلاشی نومیدانه میکوشد با تکرار خطر «شیطانِ ایرانی» افکار عمومی آمریکا را (که نظرسنجیها نشان میدهد تنها ۲۳ درصد آن موافق رژیم صهیونیستی است) فریب دهد؛ و از این رو بار دیگر از ابرسلاحِ موشکهای قارهپیما سخن میگوید- موشکهایی که هیچ منبع دیگری، نه آمریکایی و نه اروپایی، درباره آنها گزارشی ارائه نکرده است.
از طنز روزگار است که همان نتانیاهویی که جنگ مرگبارش در غزه به شهادت بیش از ۶۷ هزار نفر از اهل غزه- نیمی از آنها کودکان- و مجروح شدن ۲۰۰ هزار نفر دیگر انجامید، ایرانیانی را که حتی یک کودک آمریکایی یا اروپایی را نکشتهاند «فاقد عقلانیت» بنامد و شعار «مرگ بر آمریکا» را بهعنوان نشانه عدم عقلانیت آنها یاد کند- و تنها او و همراهانش، از جمله ترامپ، را «عاقل» بداند.
نتانیاهوی شکستخورده هنوز در خیال تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه به زیان همسایگان و ایجاد «اسرائیلِ بزرگ» است؛ او جنگهای منطقهای را علیه تمامی کشورهای عربی همسایه و غیرهمسایه آغاز کرده و در آستانه مخاطرهانگیزترین ماجراجویی نظامی در تاریخ کوتاه و نژادپرستانه این رژیم قرار دارد- رژیمی که جهانیان از آن رانده و منزویاند و نفسهای آخرش را میکشد.
ایران که تمامی شرطبندیهای اسرائیل برای تضعیف آن را ناکام گذاشته و شورش مردمی علیه رهبریاش را، در مواجهه با حمله ائتلاف آمریکایی- اسرائیلی، خنثی کرده، دست روی دست نخواهد گذاشت و در برابر هر تجاوز این ائتلاف دوگانه جدید با کارآمدی بیشتری مقاومت خواهد کرد و پاسخهایی شگفتآور خواهد داد؛ همانطور که در حمله اخیر با موشکهای «فتاح»، «سجیل» و «خیبر» آنها را مبهوت ساخت و نیمه شمالی تلآویو را منهدم کرد، همانگونه که نیمه جنوبی را در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار داده بود.
محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت گفته است: «در صورت حمله جدید اسرائیل به ایران، نیروهای ایرانی از تمام توان خود استفاده خواهند کرد و همه خطوط قرمز فعلی را تغییر خواهند داد.»
بار دیگر تکرار میکنیم: این میتواند آخرین جنگ باشد و نقطه پایان رژیم اشغالگر و شاید پایان قدرت بزرگ آمریکایی؛ زیرا کسی که حاضر نیست ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با بیش از ۶۰درصد را تحویل دهد تا در مقابل آن تحریمها برداشته شود، احتمالا در برابر موشکها و جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی که به خاکش یورش میآورند با ساز و آواز و جشن استقبال نخواهد کرد. آنکه نتوانست غزه و یمن را پس از ۲۴ ماه محاصره و بمباران از پا درآورد، قطعا ایران را نیز شکست نخواهد داد.