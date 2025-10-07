خبرگزاری کار ایران
پاپ ماه میلادی آتی به ترکیه سفر می‌کند
دفتر خبری واتیکان اعلام کرد که رهبر کاتولیک‌های جهان در اولین سفر خارجی خود ماه میلاد آتی به ترکیه و سپس لبنان سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان ماه   میلادی آتی در اولین سفر خارجه خود به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد.

سفری که برای نشان دادن اهمیت انجام یک حرکت نمادین مهم برای مسیحیان و مسلمانان دو کشوری که «پاپ فرانسیس» قصد سفر به آنها را دارد انجام  می‌شود.

واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که لئو از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر به ترکیه و از ۳۰ نوامبر تا ۲ دسامبر به لبنان سفر خواهد کرد.

 

 

 

