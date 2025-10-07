به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان ماه میلادی آتی در اولین سفر خارجه خود به ترکیه و لبنان سفر خواهد کرد.

سفری که برای نشان دادن اهمیت انجام یک حرکت نمادین مهم برای مسیحیان و مسلمانان دو کشوری که «پاپ فرانسیس» قصد سفر به آنها را دارد انجام می‌شود.

واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد که لئو از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر به ترکیه و از ۳۰ نوامبر تا ۲ دسامبر به لبنان سفر خواهد کرد.

انتهای پیام/