لاوروف:

هرگونه استقرار نیرو در افغانستان به درگیری جدید منجر می‌شود

وزیر خارجه روسیه هشدار داد که هرگونه استقرار نیرو از سوی کشور ثالث در افغانستان به درگیری جدید منجر خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت که هرگونه حضور نظامی از سوی بازیگران خارجی در افغانستان ممکن است منجر به درگیری‌های جدید  شود.

لاوروف گفت: «ما بار دیگر بر عدم پذیرش قطعی استقرار پایگاه‌های نظامی کشورهای ثالث در افغانستان یا مشابه آن در هر کشور همسایه به هر بهانه‌ای تاکید می‌کنیم».

وزیرخارجه روسیه هشدار داد که حضور نظامی بازیگران خارجی ممکن است اوضاع را بی‌ثبات کند و درگیری‌های جدیدی را برانگیزد.

 

