به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نشریه پولیتیکو اروپا به نقل از منابع خود گزارش داد که عدم قطعیت سیاسی اخیر در فرانسه در بحبوحه تغییرات دولت، ممکن است اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و وضعیت اقتصادی منطقه یورو را وخیم‌تر کند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: «فرانسه برای شکست خوردن خیلی بزرگ است، بنابراین این بی‌ثباتی سیاسی بی‌پایان، کل منطقه یورو را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

یک مقام دولتی از یک کشور منطقه یورو گفت: «در حال حاضر نگرانی‌های زیادی در مورد اقتصاد منطقه یورو وجود دارد.»

از سوی دیگر، تعدادی از دیپلمات‌ها در بروکسل، رئیس جمهور فرانسه، را به عنوان یک «رهبر بی‌عرضه» می‌بینند که نفوذش در اتحادیه اروپا «به سرعت در حال محو شدن است».

