خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیتیکو گزارش داد:

عدم قطعیت سیاسی اخیر در فرانسه، اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند

عدم قطعیت سیاسی اخیر در فرانسه، اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند
کد خبر : 1696914
لینک کوتاه کپی شد.

نشریه پولیتیکو اروپا به نقل از منابع خود گزارش داد که عدم قطعیت سیاسی اخیر در فرانسه در بحبوحه تغییرات دولت، ممکن است اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و وضعیت اقتصادی منطقه یورو را وخیم‌تر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نشریه پولیتیکو اروپا به نقل از منابع خود گزارش داد که عدم قطعیت سیاسی اخیر در فرانسه در بحبوحه تغییرات دولت، ممکن است اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و وضعیت اقتصادی منطقه یورو را وخیم‌تر کند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: «فرانسه برای شکست خوردن خیلی بزرگ است، بنابراین این بی‌ثباتی سیاسی بی‌پایان، کل منطقه یورو را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

یک مقام دولتی از یک کشور منطقه یورو گفت: «در حال حاضر نگرانی‌های زیادی در مورد اقتصاد منطقه یورو وجود دارد.»

از سوی دیگر، تعدادی از دیپلمات‌ها در بروکسل، رئیس جمهور فرانسه، را به عنوان یک «رهبر بی‌عرضه» می‌بینند که نفوذش در اتحادیه اروپا «به سرعت در حال محو شدن است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ