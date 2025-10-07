به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» در گزارشی تحلیلی نوشت: ایران با وجود اعمال فشارهای شدید اقتصادی و سیاست‌های محدودکننده بین‌المللی، از انعطاف قابل توجهی در مدیریت اقتصاد کلان و مقابله با شوک‌های ارزی برخوردار است.

ارم نیوز عنوان کرده است که کاهش ارزش ریال و افزایش تورم به‌رغم چالش‌برانگیز بودن، با اتخاذ سیاست‌های کنترل نقدینگی، مدیریت منابع ارزی و تقویت صادرات غیرنفتی تا حدود زیادی مهار شده است.

این گزارش می‌افزاید که فشارهای بین‌المللی باعث نشده ایران در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی عقب‌نشینی کند، بلکه کشور با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با چین، روسیه و کشورهای همسو، به دنبال ایجاد حلقه‌های تاب‌آوری چندجانبه و کاهش وابستگی به بازارهای تحریم‌کننده است.

این رسانه اماراتی در ادامه آورده است که دولت ایران ضمن تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های داخلی، به ویژه در حوزه انرژی، فناوری و صنایع استراتژیک، موفق شده است فشارهای خارجی را به فرصتی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و بازسازی ساختارهای کلان تبدیل کند.

تحلیلگران این رسانه تاکید کرده‌اند که تاب‌آوری ایران در عرصه اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که تحریم‌های جهانی نه تنها به فروپاشی کشور منجر نشده، بلکه تهران را به سمت مدیریت هوشمندانه بحران و افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی سوق داده است.

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده است که ایران همچنان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مدیریت منابع و روابط منطقه‌ای و جهانی، می‌تواند فشارهای خارجی را کنترل کند و مسیر توسعه و خوداتکایی را با ثبات پیش ببرد.

