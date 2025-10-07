خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه اماراتی: چگونه ایران تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد؟

رسانه اماراتی: چگونه ایران تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد؟
کد خبر : 1696878
لینک کوتاه کپی شد.

یک رسانه منطقه‌ای در گزارشی، تاب‌آوری اقتصادی و سیاسی ایران در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد که فشارهای خارجی نه تنها اقتصاد کشور را زمین‌گیر نکرده، بلکه تهران را به سمت تقویت ظرفیت‌های داخلی و توسعه روابط راهبردی با کشورهای شریک سوق داده است.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» در گزارشی تحلیلی نوشت: ایران با وجود اعمال فشارهای شدید اقتصادی و سیاست‌های محدودکننده بین‌المللی، از انعطاف قابل توجهی در مدیریت اقتصاد کلان و مقابله با شوک‌های ارزی برخوردار است.

ارم نیوز عنوان کرده است که کاهش ارزش ریال و افزایش تورم به‌رغم چالش‌برانگیز بودن، با اتخاذ سیاست‌های کنترل نقدینگی، مدیریت منابع ارزی و تقویت صادرات غیرنفتی تا حدود زیادی مهار شده است.

این گزارش می‌افزاید که فشارهای بین‌المللی باعث نشده ایران در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی عقب‌نشینی کند، بلکه کشور با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با چین، روسیه و کشورهای همسو، به دنبال ایجاد حلقه‌های تاب‌آوری چندجانبه و کاهش وابستگی به بازارهای تحریم‌کننده است.

این رسانه اماراتی در ادامه آورده است که دولت ایران ضمن تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های داخلی، به ویژه در حوزه انرژی، فناوری و صنایع استراتژیک، موفق شده است فشارهای خارجی را به فرصتی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و بازسازی ساختارهای کلان تبدیل کند.

تحلیلگران این رسانه تاکید کرده‌اند که تاب‌آوری ایران در عرصه اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که تحریم‌های جهانی نه تنها به فروپاشی کشور منجر نشده، بلکه تهران را به سمت مدیریت هوشمندانه بحران و افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی سوق داده است.

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده است که ایران همچنان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مدیریت منابع و روابط منطقه‌ای و جهانی، می‌تواند فشارهای خارجی را کنترل کند و مسیر توسعه و خوداتکایی را با ثبات پیش ببرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ