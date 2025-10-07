به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اسکای نیوز عربی گزارش داد که جنبش مقاومت فلسطینی حماس در جریان دور جدید مذاکرات غیر مستقیم درباره برنامه «پیشنهادی دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه، خواستار آتش‌بس و عقب نشینی نیروهای صهیونیست از محله‌های مسکونی در نوار غزه پیش از آغاز تبادل اسرا شد.

منابعی نزدیک به یکی از هیئت‌های میانجی گزارش دادند که در دور اول مذاکرات، حماس شرط‌هایی از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق کلیدی و خروج واحدهای نظامی صهیونیست از محله‌های مسکونی غزه پیش از آغاز آزادی گروگان‌ها را برای آتش‌بس تعیین کرد.

خبرگزاری «معان» نبیز گزارش داد که حماس همچنین اصرار دارد تا شش نفر از برجسته‌ترین حامیان خود را که در زندان‌های اشغالگران به حبس‌های طولانی مدت و ابد محکوم شده‌اند، در فهرست فلسطینی‌هایی که قرار است در ازای گروگان‌ها آزاد شوند، قرار گیرند.

