خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنروا: طی دو سال جنگ در غزه بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک به شهادت رسیده‌اند

آنروا: طی دو سال جنگ در غزه بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک به شهادت رسیده‌اند
کد خبر : 1696786
لینک کوتاه کپی شد.

آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) با اشاره به تخریب حدود ۸۰ درصد از ساختمان‌ها در غزه طی دو سال گذشته، خبر داد در این بازه زمانی بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک شهید شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) با اشاره به تخریب حدود ۸۰ درصد از ساختمان‌ها در غزه طی دو سال گذشته، خبر داد در این بازه زمانی بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک شهید شده‌اند. 

 آنروا در یک بیانیه‌ای اشاره کرد که دو سال از جنگ طولانی‌ای که در آن بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک شهید شده‌اند، می‌گذرد.

این نهاد بین‌المللی با اشاره به فرا رسیدن زمان آتش‌بس و آزادی تمامی اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی، افزود که تقریبا  تمامی ساکنان نوار غزه آواره و حدود ۸۰ درصد از ساختمان‌ها ویران شدند.

آنروا  همچنین خبر داد که بیش از ۳۷۰ نفر از کارمندان فعال در اراضی اشغالی این آژانس طی جنگ دوساله در غزه جان خود را از دست دادند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ