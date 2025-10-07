به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) با اشاره به تخریب حدود ۸۰ درصد از ساختمان‌ها در غزه طی دو سال گذشته، خبر داد در این بازه زمانی بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک شهید شده‌اند.



آنروا در یک بیانیه‌ای اشاره کرد که دو سال از جنگ طولانی‌ای که در آن بیش از ۶۶ هزار و ۱۰۰ کودک شهید شده‌اند، می‌گذرد.

این نهاد بین‌المللی با اشاره به فرا رسیدن زمان آتش‌بس و آزادی تمامی اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی، افزود که تقریبا تمامی ساکنان نوار غزه آواره و حدود ۸۰ درصد از ساختمان‌ها ویران شدند.

آنروا همچنین خبر داد که بیش از ۳۷۰ نفر از کارمندان فعال در اراضی اشغالی این آژانس طی جنگ دوساله در غزه جان خود را از دست دادند.

