ترامپ خبر داد:
شنود تلفن نمایندگان جمهوریخواه از سوی افبیآی
رئیس جمهور آمریکا، تأیید کرد که بازرس ویژه سابق این کشور، به عنوان بخشی از تحقیقاتش در مورد حمله به ساختمان کنگره، تماسهای تلفنی سناتورهای جمهوریخواه را شنود میکرده است.
پیش از این، فاکس نیوز با استناد به یک سند افبیآی گزارش داده بود که اسمیت، که در زمان «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق، منصوب شده بود، مکاتبات شخصی و تماسهای تلفنی سناتورهای جمهوریخواه، از جمله »لیندسی گراهام» را شنود میکرده است.
ترامپ به نیوزمکس گفت: «من مدتی پیش این را فهمیدم. جک اسمیت یک آدم عجیب و غریب و بدجنس بود. آدمهای بد همیشه اغراق میکنند.»