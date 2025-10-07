خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

احتمال مداخله ترکیه در نزاع میان نیروهای شبه‌نظامی کُرد و نیروهای دولت سوریه

احتمال مداخله ترکیه در نزاع میان نیروهای شبه‌نظامی کُرد و نیروهای دولت سوریه
کد خبر : 1696691
لینک کوتاه کپی شد.

یک روزنامه طرفدار دولت ‌ترکیه‌ گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور ممکن است با انجام یک عملیات مشترک با دمشق، در درگیری بین نیروهای کرد و نیروهای دولتی سوریه مداخله کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، یک روزنامه طرفدار دولت ‌ترکیه‌ گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور ممکن است با انجام یک عملیات مشترک با دمشق، در درگیری بین نیروهای کرد و نیروهای دولتی سوریه مداخله کنند.

این خبر پس از آن منتشر شد که ‌کانال الاخباریه سوریه گزارش داد که شبه‌نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه به ایست‌های بازرسی امنیتی داخلی در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حمله کردند و مناطق مسکونی اطراف شیخ مقصود را با خمپاره گلوله‌باران کردند که منجر به کشته شدن یک افسر امنیتی و زخمی شدن سه نفر دیگر و همچنین زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد.

‌این روزنامه ترکیه ای به نقل از منابع نظامی نوشت: «اگر یگان‌های مدافع خلق که تحت حمایت اسرائیل هستند به ارتش سوریه نپیوندند، نیروهای مسلح ترکیه مداخله کرده و از طریق یک عملیات مشترک، این مسئله را برای همیشه حل خواهند کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ