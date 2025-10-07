به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، یک روزنامه طرفدار دولت ‌ترکیه‌ گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور ممکن است با انجام یک عملیات مشترک با دمشق، در درگیری بین نیروهای کرد و نیروهای دولتی سوریه مداخله کنند.

این خبر پس از آن منتشر شد که ‌کانال الاخباریه سوریه گزارش داد که شبه‌نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه به ایست‌های بازرسی امنیتی داخلی در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حمله کردند و مناطق مسکونی اطراف شیخ مقصود را با خمپاره گلوله‌باران کردند که منجر به کشته شدن یک افسر امنیتی و زخمی شدن سه نفر دیگر و همچنین زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد.

‌این روزنامه ترکیه ای به نقل از منابع نظامی نوشت: «اگر یگان‌های مدافع خلق که تحت حمایت اسرائیل هستند به ارتش سوریه نپیوندند، نیروهای مسلح ترکیه مداخله کرده و از طریق یک عملیات مشترک، این مسئله را برای همیشه حل خواهند کرد.»

