گفت‌وگوی وزرای خارجه لهستان و اوکراین

گفت‌وگوی وزرای خارجه لهستان و اوکراین
وزرای خارجه لهستان و اوکراین گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «رادوسلاو سیکورسکی»، وزیر ‌خارجه لهستان، اعلام کرد که با همتای اوکراینی خود‌در مورد پرونده یک شهروند اوکراینی، مظنون به دست داشتن در حمله تروریستی به خط لوله گاز نورد استریم روسیه، گفت‌وگو کرده است.

 سیکورسکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «من با وزیر اوکراینی صحبت کردم که به من اطمینان داد که شهروندشان کمک‌های کنسولی لازم را دریافت خواهد کرد.»

این شهروند اوکراینی پیشتر به درخواست مقامات آلمانی در لهستان دستگیر شد و دادگاه منطقه ورشو دستور بازداشت موقت او را به مدت ۴۰ روز صادر کرد.

 

