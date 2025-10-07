نخستوزیر چین به کره شمالی میرود
نخستوزیر چین به پیونگیانگ سفر میکند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخستوزیر چین به پیونگیانگ سفر میکند
خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که «لی کیانگ»، نخست وزیر چین، روز جمعه در راس هیئتی از این کشور برای شرکت در جشنهای هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کره شمالی به این کشور سفر خواهد کرد.
وزارت خارجه چین امروز -سهشنبه- در بیانیهای جداگانه سفر لی از ۹ تا ۱۱ اکتبر را تأیید کرد.
این بیانیه افزودکه چین مایل است از این فرصت برای تقویت ارتباطات و تعمیق مشارکت با کره شمالی استفاده کند.