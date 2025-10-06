خبرگزاری کار ایران
سیاست‌مدار فرانسوی:

ماکرون باید استعفا دهد

سیاست‌مدار فرانسوی گفت که رئیس‌جمهور این کشور باید استعفا دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «فلوریان فلیپو» رهبر حزب «میهن‌پرستان» فرانسه، پس از کناره گیری «سباسیتن لکورنو» نخست وزیر این کشور،   گفت که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه باید نفر بعدی باشد که کناره گیری می‌کند.

فلیپو در پلتفرم ایکس نوشت: «لکورنو استعفا کرد و حالا نوبت ماکرون است».

پیش از این، نخست‌وزیر فرانسه در بحبوحه انتقادات مخالفان پس از اعلام ترکیب جدید دولت در ۵ اکتبر، استعفای خود را به ماکرون تقدیم کرده بود و  رئیس کاخ الیزه  استعفای او را پذیرفت.

 

