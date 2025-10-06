خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه آلمان:

آزادی همه اسرا ضروری است

آزادی همه اسرا ضروری است
وزیر خارجه آلمان گفت که این کشور تصمیم گرفته تا سلاح‌هایی که علیه فسلطین استفاده می‌شود را به اسرائیل تحویل ندهد.

به گزارش ایلنا به نقل ازا  الجزیره، «یوهان وادفول» وزیرخارجه آلمان در گفت‌وگو با الجزیره گفت که آزادی  تمامی اسرا از جمله اسرای آلمانی ضروری است.

وادفول ضمن تاکید بر تعهد آلمان بر راه‌حل دو کشوری به عنوان مسیر به صلح پایدار گفت:‌ «ما تصمیم گرفته‌ایم که سلاح‌هایی را که می‌توانند در نوار غزه استفاده شوند، به اسرائیل تحویل ندهیم».

وی اظهار داشت: «ما از نزدیک وضعیت وحشتناک انسانی در غزه و مرگ و رنج هزاران نفر را زیر نظر داریم».

وی همچنین از نقش قطر به عنوان میانجی مذاکرات میان حماس و رژیم صهیونیستی تشکر کرد.

وزیر خارجه آلمان   افزود: «اقدامات ما علیه اسرائیل موثر و بسیار فراتر از اقدامات سایر کشورهای اروپایی است».

