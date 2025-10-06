خبرگزاری کار ایران
فرماندار ایلینوی خبر داد:

ترامپ ۴۰۰ نیروی گارد ملی را در ایلینوی مستقر می‌کند

کد خبر : 1696380
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا دستور استقرار ۴۰۰ نیروی گارد ملی تگزاس در ایلینوی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک پست، «جی‌بی پریتزکر» فرماندار ایالت ایلینوی اعلام  کرد که  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در حال مستقر کردن  ۴۰۰ نیروی گارد ملی تگزاس را در  ایلینوی، اوریگن، و دیگر ایالت‌های آمریکا است.

اقدامی  که به دنبال ادامه یافتن درگیری معترضان به قوانین ضد مهاجرتی اداره گمرک و مهاجرت آمریکا با مامورین فدرال صورت می‌گیرد.

پیتزکر با بیان اینکه این اقدام با خواسته‌هایس او همخوانی ندارد گفت: « مقمات فدرال برای همانگی یا صحبت جهت استقرار نیروها تماسی برقرار دنکردند».

وی در پلتفر مایکس نوشت: «ما اکنون باید این اقدام را  همانطور که هست بنامیم یعنی  یورش ترامپ».

فرماندار ایلینوی از تمام مردم آمریکا خوسات تا  به توقف این دیوانگی کمک کنند.

دموکرات‌های ایلینوی به  یورش ترامپ که  ساعاتی پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا ۳۰۰ نیروی گاردل ملی کالیفرنیا را در پورتلند که صدمین روز از ناآرامی های خود را  بیرون از مرکز بازداشت مهاجران سپری می‌کند انتقاد کردند،  صحنه‌ای که از ماه سپتامبر در شیکاگو در حال وقوع است.

 

 

 

 

 

