وزیر خارجه آلمان:
تلاشهای جاری برای پایان دادن به جنگ غزه، مایه امیدواریاند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه آلمان گفت که تلاشهای فعلی برای برقراری آتشبس در غزه امیدوارکنندهاند.
«یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، امروز -دوشنبه- گفت که تلاشهای جاری برای پایان دادن به جنگ غزه از زمان آغاز آن در دو سال پیش، امیدوارکنندهترین تلاشها بودهاند.
وی گفت: «برای اولین بار در دو سال گذشته، موضوع فقط آتشبس نیست، بلکه یک راهحل سیاسی قابل اجرا مطرح است. بازیگران اسرائیلی، عرب و فلسطینی اکنون ایدههایی را در مورد چگونگی ادامه امور در نوار غزه به اشتراک میگذارند.»