خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

تلاش‌های جاری برای پایان دادن به جنگ غزه، مایه امیدواری‌اند

تلاش‌های جاری برای پایان دادن به جنگ غزه، مایه امیدواری‌اند
کد خبر : 1696329
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان گفت که تلاش‌های فعلی برای برقراری آتش‌بس در غزه امیدوارکننده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه آلمان گفت که تلاش‌های فعلی برای برقراری آتش‌بس در غزه امیدوارکننده‌اند. 

«یوهان وادفول»، وزیر ‌‌خارجه آلمان، امروز -دوشنبه- گفت که تلاش‌های جاری برای پایان دادن به جنگ غزه از زمان آغاز آن در دو سال پیش، امیدوارکننده‌ترین تلاش‌ها بوده‌اند.

‌وی گفت: «برای اولین بار در دو سال گذشته، موضوع فقط آتش‌بس نیست، بلکه یک راه‌حل سیاسی قابل اجرا مطرح است. بازیگران اسرائیلی، عرب و فلسطینی اکنون ایده‌هایی را در مورد چگونگی ادامه امور در نوار غزه به اشتراک می‌گذارند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی