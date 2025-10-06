به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه آلمان گفت که تلاش‌های فعلی برای برقراری آتش‌بس در غزه امیدوارکننده‌اند.

«یوهان وادفول»، وزیر ‌‌خارجه آلمان، امروز -دوشنبه- گفت که تلاش‌های جاری برای پایان دادن به جنگ غزه از زمان آغاز آن در دو سال پیش، امیدوارکننده‌ترین تلاش‌ها بوده‌اند.

‌وی گفت: «برای اولین بار در دو سال گذشته، موضوع فقط آتش‌بس نیست، بلکه یک راه‌حل سیاسی قابل اجرا مطرح است. بازیگران اسرائیلی، عرب و فلسطینی اکنون ایده‌هایی را در مورد چگونگی ادامه امور در نوار غزه به اشتراک می‌گذارند.»

