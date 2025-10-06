خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال مدعی شد:

چین در حال ساخت پروژه‌های زیرساختی در ایران در ازای نفت است

چین در حال ساخت پروژه‌های زیرساختی در ایران در ازای نفت است
کد خبر : 1696290
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه آمریکایی در گزارشی مدعی شد که چین تحت یک سیستم تهاتر، در ازای نفت، در پروژه‌های زیرساختی ایران وارد شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که چین تحت یک سیستم تهاتری که به تهران اجازه می‌دهد از درآمدهای فروش نفت خود به پکن   برای خرید مستقیم کالاهای چینی استفاده کند، در حال ساخت پروژه‌های زیرساختی در ایران در ازای نفت است.

این روزنامه در گزارش ادعایی خود به نقل از مقامات غربی توضیح داد: «صادرات نفت ایران به چین از طریق شرکت‌هایی مانند بیمه ساینوشور و چوکسین فایننس، در عملیاتی که سیستم بانکی بین‌المللی را دور می‌زند، انجام می‌شود».

بر اساس ادعای وال استریت ژورنال، بخشی از این وجوه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در ایران اختصاص داده شده است که ارزش آن در سال گذشته تقریبا ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

این روزنامه آمریکایی افزود: «چین از ابتدای قرن حاضر متعهد به سرمایه‌گذاری تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های ایران شده است و حجم این پروژه‌ها از سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است که نشان دهنده تعمیق همکاری اقتصادی میان دو کشور است».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی