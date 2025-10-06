به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که چین تحت یک سیستم تهاتری که به تهران اجازه می‌دهد از درآمدهای فروش نفت خود به پکن برای خرید مستقیم کالاهای چینی استفاده کند، در حال ساخت پروژه‌های زیرساختی در ایران در ازای نفت است.

این روزنامه در گزارش ادعایی خود به نقل از مقامات غربی توضیح داد: «صادرات نفت ایران به چین از طریق شرکت‌هایی مانند بیمه ساینوشور و چوکسین فایننس، در عملیاتی که سیستم بانکی بین‌المللی را دور می‌زند، انجام می‌شود».

بر اساس ادعای وال استریت ژورنال، بخشی از این وجوه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در ایران اختصاص داده شده است که ارزش آن در سال گذشته تقریبا ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

این روزنامه آمریکایی افزود: «چین از ابتدای قرن حاضر متعهد به سرمایه‌گذاری تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های ایران شده است و حجم این پروژه‌ها از سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است که نشان دهنده تعمیق همکاری اقتصادی میان دو کشور است».

