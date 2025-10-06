خبرگزاری کار ایران
سفر رهبر حزب کمونیست ویتنام به کره شمالی

رهبر حزب کمونیست ویتنام به کره شمالی می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ رهبر حزب کمونیست ویتنام به کره شمالی می‌رود. 

دولت ویتنام و رسانه‌های دولتی کره شمالی  اعلام کردند که «تو لام»، رئیس حزب کمونیست ویتنام، طی روزهای آتی به کره شمالی سفر خواهد کرد.

‌این اولین سفر یک رهبر ویتنامی به این کشور عمدتاً منزوی در نزدیک به ۲۰ سال گذشته خواهد بود.

این سفر ‌با رژه نظامی که کره شمالی در ۱۰ اکتبر به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران برگزار خواهد کرد، همزمان خواهد بود.

یک مقام ویتنامی گفت که انتظار می‌رود‌ وزیر دفاع ویتنام، به این هیئت بپیوندد.


 

