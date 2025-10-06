رایزنی وزرای خارجه قطر و ترکیه
وزرای خارجه قطر و ترکیه در مکالمهای تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، بن عبدالرحمن و فیدان در این تماس تلفنی همکاری دو کشور و راههای توسعه آن را بررسی کردند.
دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع منطقه به ویژه نوار غزه و اراضی فلسطین اشغالی و ترتیبات انجام مذاکرات پیرامون پیشنهاد «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه تبادل نظر کردند.