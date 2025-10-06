خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوسال پس از هفتم اکتبر؛

زنگنه: مسأله غزه، ماهیت و هویت فلسطینی است/ اسرائیل در اقناع افکار عمومی جهان ناتوان ماند

زنگنه: مسأله غزه، ماهیت و هویت فلسطینی است/ اسرائیل در اقناع افکار عمومی جهان ناتوان ماند
کد خبر : 1696201
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس مسائل منطقه گفت: دولتمردان و برخی دولت‌های غربی به رسمیت‌ شناختن دولت فلسطین یا دعوت به آن را پیش بردند که این روند خشم رئیس‌جمهوری آمریکا را برافروخت و به نفع فلسطینی‌ها تمام شد.

صباح زنگنه، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به فرا رسیدن دومین سال جنگ در غزه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در دو سال گذشته هر دو طرف جنگ (مقاومت فلسطینی و اسرائیل) مراحل متعددی را پشت سر گذاشتند. طرف فلسطینی با موفقیت‌های مشخص همراه با تحمل هزینه‌های سنگین مواجه شد و اسرائیل نیز با اصرار بر توسعه سرزمینی و به‌کارگیری حداکثری خشونت و زور تلاش کرد تا حضور، تفکر و گفتمان فلسطینی را از میان ببرد. با بسیج همه امکانات، اسرائیل در مواردی خساراتی هم متحمل شد و اهداف اعلام‌‌شده آنها عملاً به‌طور کامل محقق نشد. در نتیجه، نوعی کشمکش مداوم میان دو طرف وجود داشت؛ به گونه‌ای که جایی پیشروی، جایی توقف و در مواقعی عقب‌نشینی رخ داد. هم‌اکنون از منظر عملی شاهد عقب‌نشینی مقطعی و مرحله‌ای از سوی اسرائیل هستیم و حماس نیز در بعضی نقاط عقب‌نشینی‌هایی را تجربه کرده است. اقدام اخیر که در چارچوب ابتکار ترامپ انجام شد، به نظر می‌رسد حاوی نوعی هوشمندی و توان شناسایی موقعیت از سوی حماس بود و این جنبش به‌موقع پاسخ داد و مانع از آن شد که خواسته‌های حداکثری نتانیاهو از طریق ترامپ تحمیل شود.

 وی ادامه داد: ترامپ که هیچ حد و مرز مشخصی در سیاست نداشته و ندارد، این بار با واکنش حماس مواجه شد و بخش‌هایی از طرح او ناکام ماند. با وجود این، جوهرهٔ این ابتکار، یعنی توقف درگیری‌ها، قطع خونریزی و پایان کشتار، احتمالاً تحقق خواهد یافت. با توجه به شرایط فعلی و رخدادهای دو سال گذشته، خروجی نهایی هنوز ابهام‌هایی دارد. نقش میانجی‌ها (نقش مصر یا هر کشور دیگری که برای مذاکرات وارد شود) و نیز نقش کشورهای اروپایی و کشورهای عربی در این بازه زمانی، چه به سود و چه به زیان غزه، نیاز به تفسیر دقیق‌تری دارد. از منظر افکار عمومی جهانی، به‌ویژه در غرب، گرایش به نفع فلسطینی‌ها تقویت شده است؛ دولتمردان و برخی دولت‌های غربی حتی در مورد به رسمیت‌ شناختن دولت فلسطین یا دعوت به آن تمایل نشان دادند که این روند خشم ترامپ را نیز برافروخت و به نفع فلسطینی‌ها تمام شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اسرائیل در برابر گفتمان فلسطینی ضعیف و ناتوان جلوه کرد و در عرصهٔ تبلیغات نتوانست افکار عمومی را قانع کند؛ این ناکامی حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی و در میان اعضای کنگره و مجلس سنا در آمریکا نیز بازتاب یافت و باعث شد ترامپ احساس خطر کند و در نتیجه به ارائهٔ ابتکار مذکور تن دهد. از سوی دیگر، خواسته‌های بی‌حد و حصر نتانیاهو و تبعیت آشکار برخی از نهادهای آمریکایی از او، نوعی خشم و احساس تحقیر در میان نخبگان و عموم مردم آمریکا ایجاد کرد؛ این وضعیت تا حدی ترامپ را از اطاعت مطلق از نتانیاهو بازداشت و او را به عرضهٔ ابتکار واداشت. نکتهٔ مهم این است که دریافت پاسخ حماس و شرایطی که این جریان برای آن قائل شد، می‌توانست برای ترامپ به‌عنوان موفقیت تلقی شود و این موضوع عملاً جایگاهی برای به‌رسمیت‌شناختن حماس فراهم می‌کرد؛ یعنی حماس به‌نوعی وارد عرصهٔ رسمی مذاکرات شد.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: به صورت کلی باید گفت جنگی که ۸۰ سال است ادامه دارد، با یک ابتکار یا یک حرکت واحد پایان نخواهد یافت. وظیفهٔ انسان‌ها و کنشگران منطقی این است که تا حد امکان از توسعهٔ درگیری جلوگیری کنند، از هر اقدام منتهی به آتش‌بس استقبال کنند و برای کاهش رنج مردم فلسطین تلاش کنند. موضوع فراتر از یک حزب یا دولت محلی در غزه است؛ مسأله، ماهیت و هویت فلسطینی است که تلاش شده آن را چه از طریق پاک‌سازی، چه از طریق حذف رسانه‌ای و سیاسی حذف کنند. اکنون طرف‌ها ناگزیر شده‌اند با همان حماس وارد مذاکره شوند، شرایط آن را گوش دهند و حاضر شوند در مورد جزئیات گفت‌وگو کنند؛ این گفت‌وگوها به‌شرط حضور کشورهای عربی و اسلامی (نه لزوماً بازیگران غربی مانند انگلستان یا نقش‌های مشابه) می‌تواند مسیر اصلاحات را دنبال کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی