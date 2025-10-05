به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ اسرائیل، گفت که انتظار دارد مرحله اول طرح رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه «به زودی» با آزادی فوری همه اسرا اجرا شود.

کاتز مدعی شد: «ابتکار ترامپ در نهایت با هدف خلع سلاح حماس و تبدیل نوار غزه به یک منطقه غیرنظامی است، به طوری که نیروهای اسرائیلی برای محافظت از مراکز جمعیتی و مقابله با هرگونه تهدیدی در مناطق کنترل شده باقی می‌مانند.»

به گزارش تایمز اسرائیل، وی مدعی شد که اگر طرح مذکور به نتیجه نرسد، عملیات در غزه شدت خواهد گرفت.

